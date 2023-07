Icardi é a prioridade de Jorge Jesus

Depois de Koulibaly e de Rúben Neves, o treinador quer ter o argentino a representar o Al Hilal.

O argentino Mauro Icardi é um dos alvos de Jorge Jesus para reforçar o Al Hilal, de acordo com o site saudita "Winwin", citando uma fonte próxima do clube. Segundo a mesma fonte, o treinador português terá informado a Direção do emblema de Riade que o avançado é mesmo a grande prioridade do momento e que, com ele, a equipa teria boas probabilidades de ter sucesso esta época. Salienta-se, porém, a dificuldade do negócio, uma vez que o argentino pretende continuar no futebol europeu.

Icardi jogou a última época no Galatasaray, por empréstimo do Paris Saint-Germain, com quem tem contrato por mais uma época. Na anterior, marcou 23 golos e fez oito assistências no clube de Istambul, acabando como terceiro melhor marcador da liga turca.

Jesus terá hoje oportunidade de conhecer melhor o plantel do Al Hilal, com a realização de um jogo de preparação frente ao ATUS Velden, do quarto escalão da Áustria, país onde o clube saudita está a estagiar.