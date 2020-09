Icardi bisa e dá ao PSG terceiro triunfo consecutivo

Depois de um mau começo no campeonato, com duas derrotas frente a Lens e Marselha, a equipa comandada pelo alemão Thomas Tuchel só sabe vencer

Um bis de Mauro Icardi deu ao PSG, em Reims, o terceiro triunfo (2-0) consecutivo na primeira Ligue 1, em encontro da quinta jornada, na qual o Lyon voltou a tropeçar.

Depois de um mau começo no campeonato, com duas derrotas frente a Lens e Marselha, a equipa comandada pelo alemão Thomas Tuchel só sabe vencer e deu sequência ao bom momento, colocando-se em vantagem logo aos nove minutos, num lance em que o francês Mbappe assistiu o ponta de lança argentino.

Mbappe voltaria, já no segundo tempo, a fazer o último passe para Icardi, aos 63 minutos, encostar para o fundo das redes, assegurando o triunfo do PSG e consequente sétimo posto, com nove pontos, os mesmos do Angers.

O Lyon, com o internacional português Anthony Lopes na baliza, voltou a marcar passo e continua sem vencer há quatro encontros. Desta vez, não conseguiu melhor do que empatar 1-1 no reduto do Lorient, graças ao golo de Leo Dubois (74), que anulou a vantagem conseguida 11 minutos antes pelos locais, através de Yoane Wissa.

Sem Gelson Martins, que não saiu do banco de suplentes, o Mónaco bateu em casa o Estrasburgo por 3-2, num encontro em o francês Bem Yedder foi a grande figura, ao anotar um "bis", antes dos monegascos terem ficado reduzidos a nove elementos, face às expulsões de Tchouameni e Disasi.

Pelo mesmo resultado, o Angers venceu na receção ao Brest, Bordéus e Nice não foram além de um empate sem golos no primeiro jogo do dia, enquanto no Dijon-Montpellier (2-2) e no Nimes-Lens (1-1) verificaram-se duas igualdades com golos.

O campeonato é liderado de forma isolada pelo Rennes, com 13 pontos, seguido do Lille, com menos dois, e do Montpellier, Saint-Étienne, Mónaco e Lens, todos com 10, a dividirem último lugar do pódio.