Icardi abre a porta à continuidade no Galatasaray: "Temos de falar e resolver"

Avançado argentino tem contrato com o PSG

Mauro Icardi foi um dos heróis da conquista do título do Galatasaray e logo após o final do encontro abordou o seu futuro, abrindo a porta à continuidade no emblema turco.

"O Galatasaray deu-me um ano inesquecível. Pude demonstrar em campo depois de um ano em que não pude fazer muitos golos. Foi um ano incrível. Continuar no clube? Isso é algo que se falará depois. Tenho contrato noutro clube [PSG], temos de falar e tentar resolver. Obviamente que aqui estou muito contente, sinto-me feliz aqui com estes adeptos. Ainda falta muito para a próxima época. Ainda temos um clássico para ganhar na próxima jornada", atirou.

"85 milhões de turcos viram-nos ganhar e ser campeões. Espero que tenham desfrutado como nós fizemos", completou.