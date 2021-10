Icardi abraçado a Wanda... no Instagram: "Quanto dói magoar os teus entes queridos"

Casamento do avançado do PSG e da empresária passa por momento complicado

O casamento entre Mauro Icardi, avançado do PSG, e Wanda Nara está nas bocas do mundo. Os problemas conjugais já levaram o jogador a falhar um treino e, no mais recente episódio, o atleta demonstrou publicamente o seu arrependimento.

"Obrigada, meu amor por continuares a confiar nesta maravilhosa família, obrigada por seres o motor das nossas vidas. Amo-te. Quanto dói magoar os teus entes queridos. Só te curas quando tens o perdão daqueles que feriste", escreveu o internacional argentino, na sua conta de Instagram.

Recorde-se que a presença de Icardi nos convocados para a receção ao Leipzig chegou a estar em risco, confirmado que foi o problema pessoal do argentino pelo próprio treinador do PSG, Mauricio Pochettino.

Agora, com esta mensagem, poderá estar para breve a reconciliação de uma das relações mais badaladas do desporto-rei.