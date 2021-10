Ibrahimovic volta aos treinos do Milan

Avançado sueco lesionou-se depois do ajudar o Milan a vencer a Lázio, a 12 de setembro

Ausente da competição desde 12 de setembro, quando marcou um dos golos da vitória do Milan, por 2-0, com a Lázio, Ibrahimovic regressou esta quinta-feira aos treinos da equipa, com a imprensa italiana a dar conta da forte possibilidade do sueco ser opção para o jogo de sábado, com o Verona.

Recorde-se que o Milan é o próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, com a partida da terceira jornada marcada para terça-feira, no Dragão.

Além de Ibrahimovic, que parece finalmente recuperado da lesão num tendão de Aquiles, a equipa italiana voltará a contar com o lateral-direito Calabria e o médio Krunic. Por outro lado, o treinador Stefano Pioli não contará com o guarda-redes Maignan (cirurgia a um dos pulsos) e do lateral-esquerdo Theo Hernández, que está com covid-19