Ibrahimovic volta a visar LeBron: "Atletas têm de ser atletas, políticos têm de ser políticos"

Avançado do Milan "ripostou" após as declarações do basquetebolista.

Prossegue a troca de argumentos entre Zlatan Ibrahimovic e LeBron James. Depois de o basquetebolista dos LA Lakers ter respondido às declarações iniciais do avançado sueco, foi a vez do veterano jogador sueco "ripostar", insistindo na ideia que já havia transmitido.

"Tenho mais de 300 crianças na minha escola [I Promise School] que precisam de uma voz e eu sou a sua voz... Nunca me calarei quando algo estiver mal. Eu falo pelas minhas pessoas, falo de igualdade, de injustiça social, racismo, supressão de voto sistemática. Sou a pessoa errada para se falar disso: faço sempre os meus deveres. (...) Não há maneira de me limitar apenas ao desporto porque entendo esta plataforma e o quão poderosa é a minha voz. É engraçado que ele diga isso. Penso que em 2018 foi ele que disse, quando estava na Suécia, que sentiu racismo porque o seu apelido não era um apelido normal [na Suécia]. Certo? Disse isso, verdade? Creio que disse", disse a estrela da NBA, depois de Zlatan ter comentado que não gosta "quando as pessoas com qualquer tipo de status falam de política".

Ibrahimovic voltou ao tema numa conferência de imprensa realizada no arranque do Festival de música de Sanremo, em Itália.

"Nós, atletas, unimos o Mundo, a política divide o mundo", asseverou. "Os atletas têm de ser atletas, os políticos têm de ser políticos. No meu desporto há atletas de todo o mundo e todos são bem-vindos. Não somos bons noutras coisas. Essa era a minha mensagem. Ninguém tinha como objectivo falar em racismo", completou o avançado sueco, de 39 anos.