Ibrahimovic viveu época complicada: "Nunca sofri tanto dentro e fora de campo"

Avançado do Milan relata as dificuldades que sentiu esta temporada devido a uma lesão no joelho.

O Milan conquistou a Serie A e Zlatan Ibrahimovic foi um dos grandes líderes da equipa esta temporada. Mas fê-lo mais no de fora, em contexto de balneário, porque dentro de campo não conseguiu contribuir como gostaria, devido a uma lesão no joelho.

Nas redes sociais, esta quinta-feira, o internacional sueco, de 40 anos, recordou meses de dor, mas que compensaram pela conquista do campeonato, algo que o experiente capitão tinha prometido aos companheiros de equipa.

"Só consegui treinar com a equipa 10 vezes nos últimos seis meses. Tomei mais de 20 injeções em seis meses. Retirei líquido do joelho uma vez por semana durante seis meses. Tomei analgésicos todos os dias durante seis meses. Mal dormi durante seis meses por causa da dor. Nunca sofri tanto dentro e fora de campo. Tornei algo impossível em possível. Na minha cabeça tinha apenas um objetivo, fazer com que os meus companheiros e equipa técnica fossem campeões da Itália, porque fiz-lhes essa promessa. Hoje tenho uma nova lesão no joelho e mais um troféu", escreveu hoje, algumas horas depois de ter sido sujeito a uma intervenção cirúrgica no joelho.

Apesar desta contrariedade, Ibrahimovic participou em 27 jogos esta época, embora na grande maioria tenha começado no banco de suplentes. Marco oito golos e fez três assistências.