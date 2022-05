Ibrahimovic vai parar mais de meio ano: lesão pode ditar fim de carreira

Lesão no ligamento cruzado anterior do joelho

Esta quarta-feira trouxe uma má notícia para o Milan, em geral, e para Zlatan Ibrahimovic, em particular, que terá de ser operado devido a um problema ligamentar e que poderá ter de parar mais do que seis meses.

O avançado, que tem sofrido vários problemas físicos ao longo da temporada, consultou um especialista, que chegou à conclusão que a melhor solução passará pela intervenção cirúrgica. A paragem será de sete a oito meses, isto se o sueco não se decidir pelo final de carreira.

Aos 40 anos, Ibrahimovic vive a segunda passagem pelo Milan. Depois de voltar a San Siro, o avançado fez parte do grupo de trabalho que alcançou, no último fim de semana, o 19º título de campeão do emblema rossonero.

Recorde-se que o contrato do avançado sueco termina já neste mês de junho. O Milan ainda não decidiu se convidará uma das suas grandes figuras a renovar o vínculo por mais uma temporada.