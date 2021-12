Britain Football Soccer - Manchester United v Leicester City - Premier League - Old Trafford - 24/9/16 Manchester United's Zlatan Ibrahimovic Action Images via Reuters / Carl Recine Livepic EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Sueco falou sobre alguns episódios de bastidores menos felizes que viveu em Old Trafford

Zlatan Ibrahimovic não é propriamente conhecido por ter papas na língua e muitos filtros, mesmo quando fala publicamente de antigos colegas ou clubes. Agora, o sueco tratou de recordar os tempos em que jogou no Manchester United, um clube que, para o avançado, não se mostrou na prática tão grande como se podia pensar.

No livro "Adrenalina", o internacional sueco recordou uma história a envolver um sumo e um pagamento indesejado enquanto jogava num dos colossos do futebol mundial.

"Todos pensam que o United é um clube de topo, um dos mais ricos e poderosos do mundo, e visto de fora pareceu-me assim. Mas uma vez lá, dei por mim numa mentalidade pequena e fechada. Um dia estava no hotel com a equipa antes de um jogo. Estava com sede, por isso abri o mini-bar e bebi um sumo de fruta. Jogámos e depois fomos para casa. Passou algum tempo. Chega o recibo de vencimento. Normalmente não olho para ele. Só o faço no final do ano para ver o que entrou e o que saiu. Mas daquela vez, não sei porquê, fiquei curioso e apercebi-me que tinham tirado uma libra do meu salário mensal. Telefonei ao chefe da equipa: 'Desculpe, porque é que tirou uma libra do meu salário?' O chefe da equipa olhou e disse: 'Foi o sumo de fruta do mini-bar. .' 'Estás a brincar, a sério?' 'Não, não estou. Aqui, se encomendares algo, tens de pagar por ele'", contou.

Ibra recordou ainda outro momento que o irritava particularmente enquanto jogador do Manchester United. "Todos os dias pedia-me os documentos para entrar no centro de treinos. Dizia à pessoa à porta: "Ouve, companheiro, venho aqui todos os dias há um mês. Sou o melhor jogador do mundo. Se ainda não me reconheces, tens o emprego errado", referiu.