Ibrahimovic pousa a bola e pega no volante: sueco foi convidado da Ferrari

Habituado às andanças do futebol, ambiente no qual é um dos maiores veteranos ainda em atividade, Zlatan Ibrahimovic passou um dia diferente do normal, pondo as mãos... ao volante

O astro sueco foi convidado especial da Ferrari no circuito de Fiorano, tendo sido recebido por Mattia Binotto, chefe da equipa e pelos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc e tido a oportunidade de conduzir um Ferrari 296 GTB.

Através das redes sociais, o avançado do Milan partilhou um vídeo promocional de um minuto, da autoria da UEFA, em que são captados alguns dos momentos do dia que passou na Ferrari, com destaque para um comentário de Ibra enquanto conduz, num tom bem caraterístico: "Quando compras o Ibrahimovic, compras um Ferrari".

O vídeo completo do dia de Ibrahimovic com a Ferrari será lançado na próxima sexta-feira pela UEFA.