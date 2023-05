Ibrahimovic pode deixar o Milan e tem uma porta aberta para continuar a carreira

Ibrahimovic, avançado sueco do Milan

Avançado sueco estará na lista do Monza, igualmente de Itália.

Zlantan Ibrahimovic está em final de contrato com o Milan e tem em Itália a possibilidade de continuar a carreira, ainda que noutro clube. Segundo informa o "footmercato", o avançado sueco já terá mesmo um acordo verbal com o Monza, atual 11.º classificado da Serie A.

A confirmar-se esta mudança, o jogador de 41 anos reencontraria Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, homens fortes do Monza e que coincidiram com Ibrahimovic no Milan.

Numa temporada marcada por problemas físicos, o atacante realizou apenas quatro jogos esta época, com um golo marcado.