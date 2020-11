Ibrahimovic: "Pelo Sinisa teria jogado no Bolonha de borla"

Avançado sueco revelou ter estado muito perto de se juntar ao treinador sérvio antes de assinar pelo Milan

Zlatan Ibrahimovic foi esta sexta-feira convidado de honra da apresentação do livro de Sinisa Mihajlovic sobre a sua luta contra a leucemia, chamado "O jogo de uma vida", e revelou ter estado muito perto de se ter juntado ao treinador sérvio no Bolonha antes de assinar pelo Milan, em 2019. "Quando soube que o Sinisa estava doente foi ele que me tranquilizou. Ele é muito forte. Perguntei-lhe que faria tudo o que estava ao meu alcance para o ajudar e ele pediu-me para eu me juntar a ele em Bolonha. Usou as palavras certas para me convencer e, pelo Sinisa, teria jogado de borla no Bolonha. Na altura não sabia se iria continuar a carreira, mas depois apareceu o Milan e acabei por aceitar esse desafio", disse o sueco.

Já Sinisa Mihajlovic, cuja amizade com Ibra remonta ao tempo em que ambos jogaram no Inter, usou uma interessante analogia para se referir à forma como o avançado tem dominado a Serie A aos 40 anos. "Quando o vejo em campo lembro-me do tempo em que jogava à bola com o meu filho de cinco anos. Os jogadores da Serie A são o meu filho e o Ibra sou eu. Talvez tivesse sido demasiado para Bolonha ter o Ibra", afirmou.