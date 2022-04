"Ibrahimovic odiou três ou quatro futebolistas na carreira, Cavani foi um deles"

Uma história lembrada por Michael Ciani, antigo defesa francês.

Edinson Cavani e Zlatal Ibrahimovic coincidiram no PSG, mas a relação entre ambos, ao que tudo indica, esteve longe de ser a melhor. Michael Ciani, antigo defesa francês, deixou algumas revelações, ele que jogou ao lado do sueco nos Estados Unidos, ao serviço do LA Galaxy.

"Se é próximo de Cavani, então Ibrahimovic não gosta disso. Ou estás com ele ou contra. Disse-me que estava tudo bem com Laurent Blanc no PSG. A única pessoa com a qual não se dava bem era Cavani. Disse-me que só odiou três ou quatro futebolistas e um deles foi Cavani", afirmou Ciani em entrevista à RMC Sport.

Zlatan, agora no Milan, acabou por deixar o PSG rumo ao Manchester United, em 2016, enquanto o avançado uruguaio despediu-se do clube francês em 2020, também em direção a Old Trafford, onde se mantém.

Hoje com 38 anos, Ciani teve uma passagem fugaz pelo Sporting, sem qualquer minuto realizado. Representou clubes como Bordéus, Espanhol e Lázio.