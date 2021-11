Ibrahimovic, avançado do Milan

Avançado sueco abriu com um disparo de livre a vitória do Milan em casa da Roma.

Zlatan Ibrahimovic esta para as curvas aos 40 anos. O avançado sueco abriu a vitória (2-1) do Milan em casa da Roma, com um potente remate, na sequência de um livre, que deixou Rui Patrício pregado ao relvado.

Um remate a 100 quilómetros por hora que originou um discurso bem humorado por parte do jogador, após o apito final. "Não é muito, normalmente é a 200 quilómetros por hora. Penso que com a idade fico mais lento. De livre não marco muitos, mas gosto de surpreender. É preciso continuar a tentar. O fracasso faz parte do êxito", afirmou.

Ibrahimovic atingiu a marca dos 400 golos em campeonatos, 150 na Serie A, e disse que até se sente bem com os assobios. "Preciso deles, fazem-me sentir vivo", atirou.