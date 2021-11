Ibrahimovic: "Meu corpo fica mais velho, minha cabeça fica mais jovem e eu sou mais bonito..."

Ibrahimovic preparado para voltar a ajudar Suécia no apuramento.

O avançado Zlatan Ibrahimovic manifestou-se esta segunda-feira preparado para voltar a ajudar a Suécia, que procura garantir a qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de 2022, nos derradeiros confrontos do Grupo B, diante da Geórgia e Espanha.

O companheiro de equipa do português Rafael Leão nos italianos do Milan regressou à equipa nórdica em março último, cinco anos após ter renunciado à seleção, mas as lesões acabaram por afastá-lo do Euro'2020, disputado no verão.

"É bom, finalmente, estar aqui. Fico feliz por poder ajudar e jogar. Com a minha autoconfiança, tenho a certeza que tudo vai dar certo. Foi difícil [ficar de fora do Euro'2020], porque era uma das coisas que eu esperava e sentia falta de jogar. Mas tive de ser honesto comigo mesmo, não estava a 100%", confessou o ponta de lança, de 40 anos, em conferência de imprensa.

Sem saber se será opção nos dois duelos do Grupo B, o veterano jogador disse estar disponível para ser utilizado em ambos, mas lembrou que a decisão caberá ao selecionador.

"Estou aqui porque faço parte da equipa. Se Janne [Andersson] quiser que eu jogue os dois jogos, vou jogá-los. Se ele quiser que eu jogue apenas um, assim o farei. Tudo depende do que ele quiser", observou.

Sobre o futuro, Ibra confessa que a sua "ideia passa por continuar a jogar enquanto puder", uma vez que conhece "cada vez melhor o seu corpo".

"O meu corpo fica mais velho, a minha cabeça fica mais jovem e eu sou mais bonito. Há algo novo a cada dia", brincou Ibrahimovic, que, no entanto, admitiu a necessidade de gerir os minutos em campo, após ter superado duas lesões seguidas.

No Grupo B da qualificação para o Mundial2022, a Suécia lidera com 15 pontos, mais dois do que Espanha, segunda colocada, e mais seis do que a Grécia (terceira). Geórgia e Kosovo, ambos com quatro, estão no final da tabela.

Na quinta-feira, os suecos defrontam os georgianos, em Batumi, seguindo-se a Espanha, três dias depois, em Sevilha.