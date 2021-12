Ibrahimovic lembra o dia em que foi ao Instagram e fez o United perder milhões

Sueco recorda o verão de 2016, quando rumou ao clube inglês e anunciou o que não devia.

Zlatan Ibrahimovic trocou o PSG pelo Manchester United na temporada 2016/17, mas bem se pode dizer que o início da aventura ao serviço dos red devils começou de forma atribulada. Motivo? Uma publicação nas redes sociais.

O avançado sueco, atualmente ao serviço do Milan, revelou um episódio ocorrido no verão de 2016 no livro "Adrenalina" e que custou caro: uma ação publicitária no valor de cinco milhões de libras (4,4 milhões de euros no câmbio atual). "Estava cansado das negociações. Decidi escrever um post no Instagram: 'É hora de o mundo saber. O meu próximo destino é o Manchester United'", recordou, sem esquecer a azia do agente Mino Raiola. "Não se pode fazer anúncios assim se as negociações não estão definidas. Ele queria matar-me", contou.

"Senti-me em areias movediças e fiz algo para avançar, sem pensar nas consequências. Fui eu que me equivoquei. Peço desculpa mais uma vez", prossegue, mencionando as palavras de Ed Woodward, então vice-presidente do Manchester United. "Disse-me que tinha arruinado uma ação publicitária de cinco milhões de libras, que tinham planeado uma campanha surpresa e uma apresentação com efeitos especiais ao estilo Hollywood. Arruinei tudo com uma publicação nas redes sociais", rematou.

Ibrahimovic esteve pouco mais de 18 meses em Old Trafford e fez 29 golos em 53 jogos pelo clube.