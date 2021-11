Ibrahimovic explica longevidade na carreira: "Enquanto tiver adrenalina, vou continuar"

Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan

Avançado sueco, a jogar profissionalmente há duas décadas, vincou que supera as adversidades físicas com capacidade sacrifício. "Sofrer é como tomar pequeno-almoço

Aos 40 anos, e com uma carreira que fala por si, Ibrahimovic não dá sinais de abrandar. O avançado, ausente do Euro'2020 devido a uma lesão no joelho, voltou, para surpresa de muitos, a jogar e... a marcar. Tal como nos bons velhos tempos, ainda que o sueco admita sentir dores corporais diárias. Porém, o entusiasmo leva-o a seguir em campo.

"Tenho dores todos os dias. Esta manhã, tinha dores no corpo topo, mas enquanto tiver objetivos e adrenalina, vou continuar. Não quero ter aquele arrependimento de parar agora e depois, anos mais tarde, dizer que poderia ter continuado porque me sentia bem. Prefiro chegar ao ponto em que estarei totalmente acabado. Para já continuo a ter capacidades para jogar", afirmou Ibrahimovic, ao "The Guardian".

O veterano dianteiro do Milan, que não continua a jogar por "uma questão de ter um bom contrato ou ser famoso", pois "não preciso disso", vincou que, pese o sofrimento físico, tem superado as adversidades com a sua capacidade de sacrifício.

"Não tenho problemas em sofrer. Sofrer é como tomar o pequeno-almoço. Muitos não sabem o que é sofrer porque a nova geração, com todas as plataformas, tem de fazer muito pouco para ter crédito. Na minha geração era preciso fazer muito para ter um pouco de crédito. Estou orgulhoso de ser da geração que sou", referiu Ibrahimovic.

"Ter mais seguidores [nas redes sociais] não te vai curar. Ter mais dinheiro não te vai curar. Ter mais atenção [mediática] não te vai curar", completou, no estilo habitual, o internacional sueco.

A jogar ao mais alto nível há 20 anos, Ibrahimovic, principal voz de experiência do Milan, reconhece servir de exemplo para os colegas da "equipa mais jovem da Europa", o que lhe causa maior entusiasmo e vontade em estar em Millanello.

"Quando estes jovens me observam a treinar pensam: 'Depois de tudo o que ele fez, ainda continua a trabalhar. Tenho de fazer o mesmo'. Não é manipulação, é uma questão de dar o exemplo. A primeira vez que estive cá [2010 a 2012] havia muitas estrelas. Agora é um projeto diferente, muito satisfatório", concluiu Zlatan.