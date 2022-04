Ibrahimovic: "Eu decido quando paro, tal como decido que a bola amarela te atinge"

Imagem do vídeo publicado por Zlatan Ibrahimovic

Sueco recorreu às redes sociais para afastar rumores de fim de carreira

Zlatan Ibrahimovic, aos 40 anos, tem atravessado uma época complicada ao nível de lesões, com vários rumores a apontarem para um iminente fim de carreira. O sueco, esta terça-feira, afastou esses rumores com um vídeo nas redes sociais em que garante que será o próprio a decidir quando vai pendurar as chuteiras.

Na publicação, Ibrahimovic pontapeia várias bolas na direção de uma baliza, à exceção de uma, que remata na direção da câmara que o filma. "Eu decido quando paro, tal como decido que a bola amarela te atinge", foi a descrição escrita por Zlatan.

Esta época, o avançado participou em 23 jogos pelo Milan, apontando oito golos e duas assistências.