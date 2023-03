Ibrahimovic: "Estava a jantar e disse à equipa: 'Vocês devem pensar que sou estúpido..."

Declarações de Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan e que aos 41 anos foi chamado pela Suécia, em antevisão aos jogos com a Bélgica e Azerbaijão, relativos às duas primeiras jornadas da qualificação para o Euro'2024.

Pensou em deixar o Milan após se ter sagrado campeão italiano, na época passada? "Isso teria sido demasiado fácil. Não era um final que se adequasse a mim. Eu estou aqui para fazer a diferença, se não fosse esse o caso, não estaria. E não quero falar sobre a minha idade. Eu ainda tenho muito para fazer e quero mostrar a todos os que me tomam por acabado que estão errados. Eu passei por três cirurgias nos últimos 14 meses. Houve um momento em que o joelho não melhorava. Eu estava no túnel e não via a luz. Mas depois, finalmente, as coisas começaram a ficar cada vez melhores".

Já pensou em retirar-se? "Nunca, eu não desisto. Os desafios trazem-me adrenalina. Até vocês, os jornalistas, desde que era jovem, têm escrito e dito que sou demasiado diferente, problemático e egocêntrico. Vocês ajudaram-me e ainda o fazem. Eu tenho sempre este desejo dentro de mim de mostrar a quem duvida de mim que estão errados".

Aos 41 anos, a sua idade vai sempre motivar questões na comunicação social: "Ontem estava a jantar com a equipa. Olhei para os rapazes e disse: 'Vocês vão pensar que sou estúpido, o que estou aqui a fazer com a minha idade? Mas vocês vão ver como o tempo passa. Mesmo quando estão perto dos 40 anos, vão ter medo de parar de jogar. Quase vão sentir pânico. Por isso é que vos digo para desfrutarem e darem valor ao que estão a experienciar'".

No centro de treinos do Milan, já teve oportunidade de jogar com o seu filho Maximilian, de 16 anos: "É o sonho de qualquer pai, não? Ele foi muito bloqueado e disse-me que iria chegar com força se existisse um duelo entre nós! Então eu disse a Pioli para nos pôr na mesma equipa. É melhor assim... Como é que ele joga? Se lhe perguntares, não tirou nada de mim. Se me perguntarem, ele aprendeu tudo comigo".

Tem o desejo de disputar o Euro'2024? "Ainda é cedo para dizer. Eu tento viver cada dia de cada vez e manter-me no presente, mesmo que eu seja tudo: presente, passado e futuro".