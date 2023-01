Ibrahimovic estará a ponderar terminar a carreira no final de 2022/23

Avançado sueco está lesionado desde maio de 2022 e estará a ponderar pendurar as botas.

O sueco Zlatan Ibrahimovic (41 anos) está a ponderar terminar a carreira de futebolista no final da presente época desportiva, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Lesionado desde maio de 2022 e ainda em recuperação dessa rotura de ligamentos do joelho, o atacante continua contratualmente ligado ao Milan, mas tudo indica que vai mesmo deixar os relvados no próximo verão. Segundo aquela publicação, o clube tinha a intenção de renovar com Zlatan, mediante corte salarial significativo, mas a decisão do jogador estará tomada.

Em cima da mesa fica a possibilidade de Ibrahimovic assumir um cargo na estrutura dirigente do Milan.