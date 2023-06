Ibrahimovic está de saída do Milan e vai ser homenageado em San Siro

Avançado sueco de 41 anos termina contrato no final da temporada e, segundo a rádio francesa RMC Sport, não vai renovar com os milaneses, após uma temporada praticamente passada a recuperar de lesão, com apenas quatro jogos disputados.

Aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic está em final de contrato com o Milan e, de acordo com a rádio francesa RMC Sport, o veterano avançado sueco não vai renovar, estando preparada uma homenagem em sua honra para o último jogo da época, no domingo, em San Siro.

Após uma época praticamente passada a recuperar de lesão, com apenas quatro jogos disputados, Ibrahimovic vai terminar desta forma a sua segunda passagem pelo emblema rossoneri, que se iniciou em dezembro de 2019, após ter-se sagrado campeão italiano na temporada transata.

O internacional sueco terá agora de tomar uma decisão quanto ao seu futuro, depois de ter descartado há dias a retirada dos relvados. De acordo com a imprensa italiana, o Monza, que assegurou a permanência na Serie A, é o principal interessado nos seus serviços.

Ibrahimovic vai despedir-se do Milan no domingo, às 20h00, na receção ao Hellas Verona, relativa à 38.ª jornada do campeonato.

