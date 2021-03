Ibrahimovic e Mihajlovic farão dupla em festival: "Oxalá ele não saiba cantar..."

Avançado do Milan e treinador do Bolonha farão dupla no mítico Sanremo.

Sábado, a RTP organiza em Portugal a final do Festival da Canção, que apurará o representante português na Eurovisão, mas terá Filomena Cautela e Vasco Palmeirim a apresentar e não Pizzi, Pepe ou Palhinha.

Já no mítico Sanremo, o equivalente italiano, a RAI convenceu Zlatan Ibrahimovic a ser um dos anfitriões das galas. Não será o único desportista na 71.ª edição do festival da canção italiano - aliás, já na quinta-feira estará em palco também o treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, e os dois vão mesmo cantar o tema "Io Vagabondo", um êxito de 1972.

"Oxalá ele não saiba cantar, e assim seremos dois", desabafou Ibra, na conferência de Imprensa de lançamento da semana de galas do Sanremo, que arrancou na terça-feira e termina no sábado.

Podia ser apenas mais uma excentricidade do sueco, mas, com o Milan envolvido na luta pelo título, a distração de Ibrahimovic com o festival, que ocupa uma semana em que a equipa tem dois jogos (esta quarta-feira, com a Udinese, e no domingo, em Verona), causou polémica. Paolo Maldini, diretor rossonero, explicou que o compromisso assumido pelo jogador com a RAI foi anterior à renovação do contrato, mas o treinador Fábio Capello, da velha guarda, disse ser impensável aceitar semelhante cenário no futebol profissional. Uma lesão tirou Ibrahimovic no último jogo, que em princípio o afastará dos dois compromissos, atenuou a polémica, e foi até vista como muito conveniente, mas Zlatan não gostou que colocassem em causa o profissionalismo. Antes do contratempo, havia um plano para que o sueco não perdesse treinos e jogos: pouco mais de 200 quilómetros separam Sanremo de Milão, e Ibrahimovic andaria numa roda-viva entre as duas cidades. Apenas falharia o treino de sábado, dia da final do festival e véspera da visita a Verona, mas teria o staff do Milan em Sanremo para o preparar.

Agora, sem o futebol a atrapalhar, Zlatan pode afinar a voz e Mihajlovic, o parceiro de palco, já disse que cantará "melhor" se vencer o Cagliari. Está a par dos planos para fazer dueto no tema "Io Vagabondo", com cautelas. "A minha segunda profissão é cantar, mas se eu gritar muito na noite anterior, se usar os agudos em Cagliari, se calhar não vou conseguir. Quinta-feira ainda treino a equipa, porque em quatro horas e meia, de carro, ponho-me em Sanremo. É como ir a Belgrado", rematou o técnico.

Só para esclarecer: Ibrahimovic e Mihajlovic não estão a concurso. Por isso, não vale a pena esperar por eles na Eurovisão, em maio.