Ibrahimovic é acionista de casa de apostas e pode ser suspenso por isso

FIFA e UEFA não autoriza que jogadores tenham interesses em casas de apostas

Zlatan Ibrahimovic violou as regras da UEFA e da FIFA ao participar em competições destes organismos sendo, ao mesmo tempo, acionista de uma empresa de apostas.

Segundo uma investigação do jornal "Aftonbladet", o jogador é dono da empresa Unknown AB, que por sua vez tem dez por cento das ações da Bethard, uma empresa de apostas sediada em Malta.

O diretor executivo da empresa de apostas, Erik Skarp, confirmou os factos citados ao jornal sueco.

"A Sportbladet verificou no Maltese Swedish Companies Registration Office que o registo de propriedade mostra que a empresa Unknown AB, de Zlatan, possui cerca de 10 por cento das ações do Gameday Group PLC, que por sua vez é o único acionista da Bethard. A empresa de Ibrahimovic é, portanto, o quarto maior proprietário da Bethard", pode ler-se no jornal.

O Aftonbladet pormenoriza depois que a propriedade indireta de Zlatan Ibrahimovic na empresa de jogos "não é compatível e não é permitida pelos regulamentos éticos da FIFA e pelos regulamentos disciplinares da UEFA".

As regras da FIFA aplicam-se a todas as competições da organização, incluindo as eliminatórias para a Copa do Mundo. As regras da UEFA aplicam-se a todos os jogos organizados pela entidade.

Ou seja, Ibra violou as regras em dois jogos recentes da Suécia contra a Geórgia e Kosovo e nas eliminatórias da Liga Europa pelo Milan, em cinco partidas.

Os regulamentos da FIFA preveem uma multa de cem mil euros e uma possível suspensão de todas as atividades futebolísticas por um período máximo de três anos.