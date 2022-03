Ibrahimovic e a reforma cada vez mais perto: "Sinto um pouco de pânico..."

O atacante de 40 anos admite o medo de deixar os relvados e confia na qualificação sueca para o Mundial do Catar.

Em conferência de imprensa da seleção sueca, Zlatan Ibrahimovic abordou o seu futuro e o play-off que os nórdicos terão de enfrentar para chegar ao Mundial do Catar, enfrentando a Chéquia na quinta-feira.

Apesar de já ter 40 anos e entrar no último ano de contrato com o Milan, Zlatan revelou a sua inquietação com a ideia de se retirar dos relvados e que irá fazer de tudo para evitar esse momento ao máximo.

"Sinto um pouco de pânico com a perspetiva de parar de jogar. Com certeza, continuarei o máximo de tempo possível, enquanto conseguir resultados, mas estando bem em campo, sem sofrer", disse.

O sueco adiantou ainda que para além de prolongar a carreira, o próprio não sabe o que vai fazer após pendurar as botas, deixando várias hipóteses em aberto. "Não quero arrepender-me quando sair, quero maximizar a minha carreira. O que vai acontecer a seguir eu não sei, enquanto escrevo no meu livro estou um pouco assustado. Um papel no futebol? Veremos quando chegar o dia. Eu podia começar logo quando parar de jogar ou fazer uma pausa, ou desaparecer completamente".

Quando questionado sobre a retirada dos relvados e a possível tristeza que Zlatan poderá vir a sentir, o sueco respondeu num registo habitual. "Acho que será uma tristeza maior para si, não me ver mais jogar. Nunca mais vai ver nada assim "

Zlatan Ibrahimovic está de fora do jogo com a Chéquia por acumulação de amarelos, mas poderá enfrentar a Polónia caso a Suécia elimine os checos, na derradeira partida de apuramento para o Mundial. Mesmo estando ausente do primeiro jogo, Zlatan não tem dúvidas que a Suécia "vai estar no Catar".