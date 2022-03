Ibrahimovic e a guerra: "O que está a acontecer na Ucrânia é trágico"

Colega de equipa do internacional português Rafael Leão no líder do campeonato italiano manifestou-se "a favor da paz e do amor", uma mensagem que gostaria de fazer passar através do futebol

O internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan, qualificou hoje a guerra na Ucrânia de "uma tragédia", E algo que "não é possível que esteja a acontecer em 2022".

"O que está a acontecer [na Ucrânia] é trágico. Não é possível que esteja a acontecer em 2022, já deveríamos ser capazes de resolver as coisas com normalidade e não com guerra", sustentou o veterano jogador, de 40 anos.

O colega de equipa do internacional português Rafael Leão no líder do campeonato italiano manifestou-se "a favor da paz e do amor", uma mensagem que gostaria de fazer passar através do futebol.

O avançado comentou a guerra na Ucrânia durante a conferência de imprensa relativa ao jogo entre Suécia e República Checa, das meias-finais dos "play-off" europeus de qualificação para o Mundial'2022, cujo vencedor defrontará a Polónia, que seguiu diretamente para a final devido à exclusão da Rússia, motivada pela invasão à Ucrânia.