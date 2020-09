Ibrahimovic critica selecionador e as pessoas que "esmagam o futebol sueco"

O avançado do Milan, Ibrahimovic, não ficou agradado com a opção de Janne Andersson em deixar o médio Dejan Kulusevki no banco de suplentes frente à França.

Zlatan Ibrahimovic criticou Janne Andersson, selecionador da Suécia, por ter deixado Dejan Kulusevski no banco no jogo frente à França, que os suecos perderam por 1-0. O médio da Juventus entrou apenas aos 70 minutos e no final do encontro disse ter ficado chocado por não ter sido titular. O treinador mostrou-se surpreso com as declarações e tudo isto motivou a intervenção de Ibra nas redes sociais.

"Que grande piada. Mais uma prova. Pessoas incompetentes a ocupar os lugares errados e a esmagar o futebol sueco", escreveu o avançado do Milan, já retirado da seleção.

Kulusevki disse após o jogo que não teve tempo suficiente para mostrar o seu potencial. "Fiquei chocado. Senti-me muito bem nos treinos, mas o futebol é assim, infelizmente", referiu.

Andersson explicou depois que vai falar com o jogador para esclarecer as coisas. "Não falei com ele ainda, mas se ele disse isso... é a opinião dele. Vamos ter de falar sobre o assunto. Não o notei chocado. Esteve muito bem na sessão de treino, como muitos outros", disse o selecionador após a derrota com os franceses.

Na terça-feira, dia 8, a Suécia recebe Portugal em jogo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.