"Ibrahimovic? Comparações com grandes campeões não são muito justas"

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Dusan Vlahovic falou sobre vários temas, inclusive o seu futuro.

Contratado em janeiro pela Juventus à Fiorentina a troco de mais de 80 milhões de euros, Dusan Vlahovic chegou a Turim para tentar fazer esquecer a partida de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Apesar da segunda metade da época ter estado uns furos abaixo da primeira, o ponta de lança conseguiu despertar o interesse de outros grandes europeus, em particular do Arsenal.

No entanto, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Vlahović foi categórico relativamente à sua atual vontade. "Não falei com ninguém, talvez o meu agente saiba alguma coisa sobre isso. Tenho apenas um clube em mente porque a Juventus é a Juventus. Não há mais nada a dizer. Para mim é uma honra vestir esta camisola, mal posso acreditar cada vez que o faço. Identifico-me com o seu ADN. A personalidade da Juventus coincide com a minha. Se jogas pela Juve, nunca desistes, estás sempre a lutar, estás sempre a sacrificar-te. E era só isso que eu procurava", expressou.

O atacante de 22 anos falou ainda das comparações com Zlatan Ibrahimovic, considerando que as mesmas são injustas. "Comparações com grandes campeões que têm 400 ou 500 golos e 20 ou 30 títulos não são muito justas. Não me aborrece, mas é verdade que certas comparações aumentam as expectativas e, se se comete um erro uma ou duas vezes, é-se criticado. Todos nós temos o direito de cometer erros, todos nós somos humanos. E eu quero ter a minha própria carreira", revelou.

Sobre as figuras do desporto que o inspiram, Vlahovic referiu os nomes do compatriota e tenista Novak Djokovic e ainda o do lendário basquetebolista Michael Jordan, acrescentando que "quando acreditamos em nós próprios, nada nos pode fazer cair. A força mental é crucial e não sei se estou realmente pronto desse ponto de vista. Pressão? Eu gosto de pressão, gosto de adrenalina", rematou.

Internacional pela Sérvia em 14 ocasiões, Dusan Vlahovic apontou 32 golos e fez três assistências nos 50 jogos que realizou (entre a Fiorentina, a Juventus e a seleção) na presente temporada.