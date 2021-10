Ibrahimovic aconselha Mbappé: "Rodeia-te de quem diz que não és bom o suficiente"

Zlatan Ibrahimovic, avançado do Milan

Em entrevista ao Téléfoot, Ibrahimovic comentou a situação de Mbappé no PSG.

Aos 40 anos em atividade, Zlatan Ibrahimovic é uma espécie de lenda em ação no futebol mundial. Conhecido pelo bom futebol e pelas palavras afiadas, o avançado não se acanha a comentar qualquer assunto. Desta vez, questionado sobre um dos craques do PSG, Mbappé, o sueco deixou uma palavra ao jovem extremo francês.

"Ele não está a fazer o suficiente", começou por dizer Ibrahimovic em entrevista ao Téléfoot. "Eu gosto muito do Mbappé, mas ele tem de sentir o gosto de sangue, caminhar sobre o fogo. Rodeia-te de pessoas que dizem que não és bom o suficiente e que te tornarás o melhor", aconselhou.

Ibrahimovic está no Milan desde o ano passado, mas defendeu o PSG entre 2012 e 2016. Lá, conquistou quatro campeonatos nacionais, três Supertaças de França, três Taças da Liga Francesa e duas Taças de França. Ele recordou na mesma entrevista que foi um dos primeiros jogadores de peso a chegar no clube após ele ser comprado por um fundo de investimento do Catar.

"Quando o PSG foi comprado, fui um dos primeiros a assinar. E estou muito orgulhoso. Sem mim, o PSG não se teria tornado o que é. Algumas pessoas pensam que vim pelo dinheiro, pela cidade, pela vida. Não, eu vim e tudo mudou", afirmou, com a falta típica de qualquer modéstia.

"Se acho que o plantel de hoje é mais forte do que o da minha época? Não, porque éramos uma equipa. Hoje não é uma equipa. Não estou a dizer que não seja forte, mas que não é tão bom quanto o nosso da época", garantiu.