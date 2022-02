Ibrahimovic abre a porta a ser ator: "Quero algo que me dê adrenalina"

Ibrahimovic, 40 anos, reforça que está totalmente focado na profissão de futebolista, mas abre a porta a um futuro na representação.

Zlatan Ibrahimovic tem estado afastado da competição devido a uma lesão no tendão de Aquiles, mas confirmou que regressará em breve. "Se volto brevemente? Isso é uma certeza. Tenho confiança em tudo o que estou a fazer. Até onde vou, não sei, mas tento sempre ir além. Porquê ser normal quando se pode ser mais forte?", referiu o avançado do Milan no programa Mi Casa, da Radio 105, de Itália.

"Quando voltar a jogar, vou derrubar o estádio. É o Ibra quem decide quando parar. Muitos dizem que estou acabado, mas só me dão mais vontade de continuar", comentou ainda o sueco.

Quanto ao futuro, Ibrahimovic disse que tem "muitos projetos" e deixa em aberto a possibilidade de virar ator. "Para o futuro, veremos. Estou curioso sobre certas coisas: por exemplo, tornar-me ator... Quero algo que me dê adrenalina. Mas nada será como o futebol. Terei de fazer a diferença. Tenho muitos projetos, mas neste momento o meu foco está em ser futebolista", admitiu.