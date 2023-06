Iago Aspas também está na mira do futebol saudita

Depois de Benzema, na Arábia Saudita já se fala da possível chegada do capitão do Celta de Vigo ao Al Fateh

Aos 35 anos, Iago Aspas pode tentar uma nova experiência fora do Celta de Vigo. O avançado, capitão dos galegos, está na mira do Al Fateh, diz-se naquele país.

Aspas apenas esteve duas épocas fora do Celta de Vigo, no Liverpool e no Sevilha, mas não se deu bem e voltou ao clube do seu coração.

Agora, estará a ser tentado pelo Al Fateh, que terminou a liga da Arábia Saudita em sexto lugar.

Se Benzema vai ganhar 100 milhões por época, para o avançado Iago Aspas fala-se de 10 milhões por ano. O internacional espanhol tem contrato até 2025 com o Celta de Vigo, atualmente orientado por Carlos Carvalhal.