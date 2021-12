Iago Aspas saiu lesionado, mas ainda arranjou forma de 'limpar' os amarelos antes da substituição

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Iago Aspas 'aproveitou' a paragem que vai enfrentar devido a lesão e limpou já os cartões amarelos.

Aos 16 minutos do Celta de Vigo-Valência, da 16.ª jornada da La Liga, Iago Aspas teve de ser substituído por lesão, mas momentos antes lembrou-se que estava 'à bica' e resolveu a questão... o avançado percebeu logo que deverá ficar alguns dias fora da competição, portanto, aproveitou para ver o quinto cartão amarelo e assim cumpre já o castigo no próximo jogo, diante do Maiorca.

E o que fez então o espanhol? Ainda dentro das quatro linhas, Iago Aspas tirou a camisola, obrigando o juiz do encontro a mostrar a cartolina amarela.

De referir ainda que o futebolista lesionou-se a comemorar o golo inaugurar do encontro, que o Celta de Vigo perdeu na receção ao Valência.