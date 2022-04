Iago Aspas pode enfrentar sanções após críticar arbitragem

Iago Aspas discute com o árbitro, no jogo com o Real Madrid

Em causa a última partida do Celta de Vigo com o Real Madrid (1-2)

Após ter deixado fortes críticas à atuação da equipa de arbitragem na derrota com o Real Madrid, por 1-2, no sábado, Iago Aspas arrisca ser alvo de sanções, uma vez que o Comitê de Integridade da Real Federação Espanhola vai denunciar as declarações do avançado espanhol junto do Comitê da LaLiga.

Caso o Comitê opte por castigar Aspas, o dianteiro pode vir a desfalcar o Celta de Vigo entre quatro a 12 jogos, uma sanção que o 11º classificado da LaLiga já garantiu contestar até às últimas instâncias, de acordo com o jornal Marca.

O clube espera ainda que o árbitro González Fuertes, que chefiou a equipa de arbitragem no Celta de Vigo-Real Madrid, não volte a ser designado para futuros jogos da equipa, devido a entender que o juiz não tem tido prestações aceitáveis nos últimos embates do Celta.

Recorde-se que Iago Aspas, após a derrota com os merengues, acusou o árbitro da partida de ter favorecido o Real Madrid.