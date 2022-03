Iago Aspas deixa o alerta: "O Real Madrid não precisa de dominar para ganhar"

Celta de Vigo recebe o Real Madrid no sábado

Iago Aspas, avançado do Celta da Vigo, lançou esta quarta-feira a partida diante do Real Madrid, no sábado, avisando que os merengues vão procurar recuperar da humilhante goleada sofrida no El Clásico com Barcelona (0-4).

"Há jogos que têm mais impacto. Para eles é importante, depois de uma dolorosa derrota contra o eterno rival. Ainda não temos os pontos para fechar a permanência. Faltam nove jornadas e temos que tentar somar esses pontos, conseguir a permanência e depois terminar a Liga como no ano passado, em que somámos muitos pontos", alertou o internacional espanhol à agência EFE.

O avançado de 34 anos salientou ainda a alta capacidade de eficácia do próximo adversário, recordando a primeira volta da LaLiga, quando o Celta de Vigo foi goleado por 5-2 no Santigo Bernabéu.

"É uma equipa que não precisa de te dominar, ser superior, para ganhar um jogo. Na primeira volta, no Santiago Bernabéu, saímos com 1-2 e bons sentimentos ao intervalo e, aos dez minutos do segundo tempo, já tinham marcado três golos contra nós. Quando cheiram sangue, são assassinos", avaliou Iago Aspas.

O Celta de Vigo recebe o Real Madrid no sábado, às 17h30, num jogo relativo à 30ª jornada da LaLiga. A formação da casa é 11ª colocada, com 36 pontos, ao passo que os madrilenos lideram o campeonato espanhol com 66 pontos.