Hyundai suspende patrocínio ao Chelsea

A Hyundai informou este sábado que suspendeu o patrocínio ao Chelsea, na sequência das sanções económicas aplicada a Roman Abramovich, dono russo do clube

Depois da marca Three, patrocinadora principal do Chelsea, ter anunciado a suspensão da ligação com os londrinos, a Hyundai anunciou a mesma decisão, por via de comunicado.

"A Hyundai tem sido um dos parceiros mais fortes do futebol nos últimos anos e a companhia defende que o desporto é uma força para o bem. Graças à nossa parceria com o Chelsea FC, somos adeptos orgulhosos dos jogadores, dos fãs e das bases do futebol. No entanto, nas circunstâncias atuais, tomámos a decisão de suspender o nosso marketing e atividade de comunicação relacionadas com o clube até aviso contrário", pode ler-se na nota publicada pela marca de automóveis.

"Pedimos ao Chelsea para que suspenda temporariamente o nosso patrocínio ao clube, incluindo a remoção do nosso logótipo das camisolas e ao redor do estádio até aviso contrário. Reconhecemos que esta decisão vai ter impacto em muitos adeptos que acompanham a sua equipa de forma apaixonante. Porém, sentimos que, dadas as circunstâncias e as sanções impostas pelo Governo, de certa forma, esta é a coisa certa a fazer", completa a Hyundai.