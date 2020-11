Hungria vai apadrinhar estreia de Portugal no Europeu'2020

Magiares protagonizaram reviravolta sobre a Islândia nos últimos minutos e têm encontro marcado com Ronaldo e companhia, em Budapeste.

Num duelo com um final de loucos, a Hungria venceu a Islândia por 2-1 e marcou encontro com Portugal na primeira jornada da fase de grupos do Europeu'2020: o jogo será disputado em Budapeste no dia 15 de junho, às 18h00. Com este resultado fica fechado o grupo F da competição, onde também estão França e Alemanha.

A jogar em casa, a Hungria começou o jogo da pior maneira, quando Gulacsi deixou passar um livre de Gylfi Sigurdsson por entre as mãos. Em desvantagem após o frango do guardião do Leipzig, os magiares tiveram o domínio do jogo, mas só conseguiram chegar à reviravolta nos minutos finais do jogo.

Lançado aos 84', Loic Nego (francês naturalizado húngaro) marcou o golo do empate na sequência de uma série de ressaltos na área da Islândia e, aos 90'+2', foi a vez de Szoboszlai sentenciar uma vitória arrancada a ferros com um remate colocadíssimo e sem hipóteses para Halldorsson.

Recorde-se que, no Europeu'2016 de excelente memória para Portugal, os lusos também partilharam o grupo com a Hungria: à época, as equipas empataram (3-3) e seguiram ambas para os oitavos de final da prova.

