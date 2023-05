Hummels seguro no Borussia Dortmund por mais um ano

Central alemão tinha contrato até ao final da presente temporada. Vai ficar até 2024 e, assim, chegar às 14 épocas no Signal Iduna Park

Não vai terminar já a história entre Mats Hummels e o Dortmund. O central renovou contrato até 2024 com o atual líder da Bundesliga.

A cumprir a segunda passagem pelo Signal Iduna Park, Hummels terminava contrato no final da presente temporada, mas as duas partes chegaram a acordo para a prolongação do vínculo.

Ao ficar até 2024, Mats Hummels chegará às 14 temporadas no Dortmund.