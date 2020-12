"Humilhação" de Conte a Eriksen? Há quem diga que sim...

Christian Eriksen, médio do Inter

Utilização residual do médio dinamarquês no Inter levanta questões sobre o seu futuro.

Não está fácil a vida de Christian Eriksen ao serviço do Inter. Depois de, no início de 2020, ter forçado a saída do Tottenham para Milão, agora o médio dinamarquês não consegue convencer Antonio Conte e tem sido alvo de utilização residual na equipa italiana.

No sábado, no encontro frente ao Bolonha, Eriksen foi lançado aos 90 minutos, numa entrada tardia que está a ser interpretada como uma "humilhação" do treinador dos "nerazzurri" ao criativo de 28 anos.

Quem o escreve é o diário espanhol Marca, que aponta às entradas em campo mais recentes de Eriksen. Nos últimos sete jogos do Inter, disputou apenas três, nos quais acumulou um pecúlio ligeiramente superior a 10 minutos.

Por esse motivo, a saída em janeiro afigura-se, nesta fase, como o cenário mais provável para o internacional dinamarquês, que já foi apontado a clubes como o Arsenal ou o Manchester United.