Hulk voltou, marcou e saiu ferido: "Não use agulha que tenho medo!"

Atlético Mineiro bateu o Carabobo, da Venezuela, na qualificação para a Libertadores

Após o empate na primeira mão na Venezuela entre o Atlético Mineiro e o Carabobo (0-0), na última madrugada os brasileiros venceram a segunda mão do acesso à Libertadores, no Mineirão, por 3-1 e com um golo de Hulk.

O ex-FC Porto tinha ficado de fora do primeiro jogo, por covid, e voltou nesta partida, abrindo o marcador. E acabou com uma ferida por cima do olho.

Quando saiu do estádio, com um curativo no local, revelou um pedido especial ao médico: "O médico colou, não precisou fazer ponto. Eu falei para ele assim: 'Não usa agulha, porque eu tenho medo'. Mas já fechou, está tudo bem".

Hulk chegou aos 380 golos oficiais na carreira. E o Atlético Mineiro ainda tem de ultrapassar mais uma fase qualificatória para entrar na Libertadores.