Hulk rejeita proposta para regressar à Europa, avança imprensa brasileira

De acordo com o portal UOL, proposta do Trabzonspor foi financeiramente pouco atrativa para o avançado.

A viver grande fase no futebol brasileiro, Hulk voltou a ser alvo de alguns clubes da Europa. Esta sexta-feira, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal UOL, o internacional brasileiro rejeitou a proposta para defender o Trabzonspor.

O clube turco teria feito uma oferta de quatro milhões de euros para retirar o jogador de 35 anos do Atlético Mineiro no mês de janeiro, porém o valor foi considerado insuficiente pelo staff do jogador. Em entrevista esta semana ao jornal espanhol AS, o ex-avançado do FC Porto destacou que, por ora, não pretende deixar o Brasil.

Em entrevista esta semana ao jornal AS, o avançado brasileiro, que foi associado a vários clubes antes de rumar ao Atlético, foi questionado sobre se ainda voltaria a jogar na Europa.

"É uma pergunta difícil de responder neste momento. Também porque no futebol tudo acontece muito rápido", começou por responder o ex-avançado do FC Porto. "O que posso responder é que hoje não me vejo em nenhum clube que não seja o Atlético [Mineiro]. Nunca se sabe o dia de amanhã, se voltarei a jogar na Europa. Mas no Brasil, mesmo devido à forte ligação que criei com o Atlético e com os adeptos do Atlético, não me vejo a jogar noutra equipa aqui

Hulk tem sido um dos maiores destaques do Galo na temporada, com 24 golos e 12 assistências em 54 jogos. A sua equipa lidera o campeonato brasileiro e está na meia-final da Taça do Brasil. O avançado tem contrato com o Atlético até dezembro de 2022, com a possibilidade de renovação automática por mais um ano.