Hulk queixa-se da quantidade de jogos no Brasil: "Eu raramente tenho cãibras..."

Após a derrota com o Fortaleza, na madrugada deste domingo, o avançado do Atlético Mineiro pediu mais tempo de descanso para os jogadores.

Hulk não é o primeiro e certamente não será o último a fazê-lo, mas a verdade é que continuam as críticas ao elevado número de jogos no futebol brasileiro, o que implica um intervalo muito curto entre as partidas e pouco descanso para os jogadores. Na madrugada deste domingo, depois da derrota (2-1) do Atlético Mineiro no reduto do Fortaleza, Hulk, capitão do Galo, pediu que haja mais tempo de descanso.

"As pessoas não têm noção! Nós não somos máquinas. Eu raramente tenho cãibras e hoje senti-as nas duas pernas. Ontem chegámos ao hotel à 1h30 da manhã e só fui dormir por volta das 3h. Para um jogador, que tem de estar em alta intensidade, é muito difícil ir dormir a essa hora na véspera do jogo. Temos de descansar mais, a logística cansa-nos muito. E isto não justifica o resultado, perdemos porque o Fortaleza foi melhor", afirmou, citado pela imprensa brasileira.

Na temporada de 2023, o ex-FC Porto soma 36 jogos até ao momento. Marcou 20 golos.