Hulk: "Perdi seis quilos, bebi 30 litros de água, mas estava difícil urinar"

A saga do ex-jogador do FC Porto depois da eliminação do Atlético Mineiro na Taça do Brasil.

O Atlético Mineiro foi derrotado por dois golos sem resposta em casa do Flamengo, num encontro complicado para Hulk, ex-FC Porto que atingiu a marca dos 100 jogos pelo campeão brasileiro.

"Desde que cheguei ao Atlético, este foi o jogo em que mais me desidratei. Eu perdi seis quilos", atirou o avançado após o duelo da segunda mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

O Flamengo seguiu em frente na prova, mas para Hulk ainda havia mais problemas: o controlo antidoping. Deixou o Maracanã já de madrugada e não seguiu viagem com a restante equipa. "Foi uma canseira [o controlo antidoping]. Estava cansado. Comecei com 97 kg, terminei com 91kg. E ainda fui para o antidoping. Fiquei quatro horas ali, bebi 30 litros de água. Mas estava difícil urinar. Deu certo. Agora é voltar para casa", atirou na altura.