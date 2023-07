Hulk pediu para deixar de ser capitão. Saiba os motivos

Antigo avançado do FC Porto quer deixar de usar a braçadeira do Atlético Mineiro.

Hulk pediu ao diretor desportivo do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, e ao treinador Luiz Felipe Scolari, para deixar de ser o capitão da equipa.

Na base da decisão está a relação com a arbitragem, por causa dos cartões que recebe ao abordar os juízes com reclamações em nome da equipa.

"Partiu de mim, chamei a diretoria, chamei Felipão. Estava a prejudicar os meus companheiros dentro de campo. Quero informar e comunicar a vocês e aos nossos torcedores: eu chamei o Rodrigo Caetano e o nosso professor para uma conversa e pedi para não usar mais a faixa de capitão. Agradeci toda a confiança e toda a responsabilidade que me passaram. Em todos os clubes por onde passei eu tive essa faixa de capitão. Em Portugal, na Rússia, na China e aqui também. Então agradeço ao Felipão e a todos os treinadores que passaram pelo Galo, que me deram essa responsabilidade de representar os nossos jogadores em campo", começou por explicar o antigo jogador do FC Porto.

Hulk garante que não era ouvido nem respeitado pelos árbitros na condição de capitão: "Tivemos uma palestra apresentada pelo comité de arbitragem no início da temporada, onde eles informaram que o capitão tem autonomia e direito de conversar com os árbitros. Durante a palestra, comentamos com o representante do comité que 'poxa, não é isso que acontece'. 'A gente tenta chegar para conversar e os árbitros não nos dão ouvidos e punem com cartão', e eles disseram "então está errado, você pode mostrar a braçadeira de capitão'. Vocês já viram diversas vezes que bato a mão e mostro a braçadeira e todas as vezes sou ignorado. Então, devido as circunstâncias e tudo que vem acontecendo, eu preferi abrir mão de usar a braçadeira de capitão. Se chegar pro árbitro com educação, discordando de uma decisão, se isso é falta de educação, é para cartão, acho que todos os jogadores, técnicos, vão levar cartão durante o jogo e não é isso que acontece. Sempre chego com educação, respeito e infelizmente não sou ouvido. Depois de ver cartão numa dividida tenho de tirar o pé. Agora vou focar-me só em jogar e nem vou tentar falar com os árbitros para não ser prejudicado de novo."