Hulk para Gabigol: "O meu foco não é aproveitar a boleia de alguém que tem muito mais moral"

Hulk cometeu uma falta que provocou reações nas redes sociais: muitos defendem que deveria ter sido expulso, mas levou apenas amarelo. Gabigol disse que, se fosse com ele, teria havido expulsão e 25 jogos de suspensão. O ex-FC Porto não gostou e respondeu...

Hulk, avançado do Atlético Mineiro, e Gabigol, atacante do Flamengo, têm trocado algumas palavras nas redes sociais devido a um comentário que o jogador do Mengão fez a respeito de um lance em que o ex-FC Porto deu um pontapé num adversário.

No jogo entre o Galo e o Coritiba, que terminou empatado 2-2, Hulk fez falta sobre Willian Farias e, nas redes sociais, alguns internautas consideraram que devia ter havido expulsão. Um utilizador disse mesmo que se fosse Gabriel Barbosa a protagonizar o mesmo lance, as consequências seriam muito piores - Hulk viu só o amarelo.

E Gabigol respondeu: "[Se fosse eu levaria] cartão vermelho, 25 jogos de suspensão... e ia direto para a polícia. Notícias em todos os jornais desportivos e um programa só para falar sobre isso", escreveu na rede social Twitter.

Este comentário chegou a Hulk, que também respondeu, através do Instagram. "Quando se pára a imagem o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara e, na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance para amarelo. O meu foco é aparecer na comunicação social a dar o meu melhor dentro do campo e a ajudar a minha equipa. E não a aproveitar a boleia de alguém que tem muito mais moral do que eu a nível mundial para aparecer", atirou Givanildo Vieira de Sousa.

O ex-Benfica voltou a abordar o assunto depois das palavras de Hulk: "Não estás a interpretar o texto", atirou, com um emoji de riso.