Hulk, o regresso à seleção e a carreira: "Foi a melhor decisão que tomei"

Hulk retorna à seleção brasileira, após cinco anos, para a qualificação do Mundial'2022

Hulk está de regresso à seleção brasileira. Aos 35 anos, o avançado, destaque do Atlético Mineiro na temporada, comemorou a chamada de Tite e disse que a sensação é a de um começo. O antigo avançado do FC Porto terá pela frente três jogos: com o Chile (02/09), a Argentina (05/09) e o Peru (09/09).

"Essa notícia que eu recebi hoje é como se fosse a primeira vez. Muito feliz, um sonho realizado voltar a vestir a camisa da seleção depois de mais de cinco anos", afirmou Hulk, em entrevista à TV Galo.

"É muito gratificante. Agradeço a Deus diariamente por me abençoar e por essa notícia, com todos os familiares, amigos, todo mundo muito feliz. Eu estou transbordando de felicidade. Espero retribuir à altura. Vou com muita vontade, com muita garra para defender o meu país", acrescentou.

No início do ano, Hulk teve uma proposta do Besiktas, da Turquia, e também foi especulado um possível regresso ao FC Porto, mas optou pelo Atlético. O avançado também comemorou a decisão. "Foi a melhor decisão que eu tomei, ter vindo para o Galo, para o futebol brasileiro. Eu sempre tive vontade de jogar o campeonato brasileiro, onde eu tinha feito apenas dois jogos", garantiu.

Desde que voltou ao Brasil para defender o Atlético Mineiro, em março, Hulk acumula números impressionantes. É o principal destaque da equipa, líder do campeonato brasileiro e presente na meia-final da Libertadores e nos quartos de final da Taça do Brasil.