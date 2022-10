Hulk não joga mais esta temporada, avançam no Brasil

Jogador do Atlético Mineiro tem uma lesão no gémeo da perna esquerda.

Hulk, antigo jogador do FC Porto, lesionou-se e não vai jogar mais pelo Atlético Mineiro esta temporada, avança o portal "Globoesporte".

De acordo com as mesmas informações, o jogador brasileiro tem uma lesão de grau 3 no gémeo da perna esquerda e só poderá regressar à competição em 2023.

Ainda segundo o "Globoesporte", Hulk já se queixava de dores naquela zona desde o início de setembro. Acrescenta o portal brasileiro que o Atlético Mineiro deverá confirmar a lesão nos próximos dias, não sendo hábito do clube revelar o período estimado de recuperação.