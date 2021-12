Hulk mostra o palmarés e alguns troféus são bem conhecidos

Jogador do Atlético Mineiro recorreu às redes sociais para fazer alguns agradecimentos.

Hulk foi uma das figuras de destaque na temporada do Atlético Mineiro, ajudando com muitos golos e boas exibições à dobradinha do emblema brasileiro [campeonato e Taça do Brasil].

Em publicação nas redes sociais, o antigo jogador do FC Porto faz vários agradecimentos e mostra todos os prémios conquistados em 2021. Atrás, podem ver-se alguns dos troféus que venceu ao serviço do clube português.

"Poderia escrever o maior texto do mundo e de certeza que não conseguiria expressar tamanha gratidão a Deus por tanta bênção. Ontem, depois do último jogo do ano, coloquei-me num canto sozinho e comecei a chorar e a agradecer a Deus por tudo. E também perguntei se realmente sou merecedor de tudo o que ele tem vindo a fazer na minha minha. Tanto pessoal como profissional... Gratidão eterna, meu Deus", começou por escrever Hulk.

"Na fotografia estão todos os prémios individuais que ganhei em 2021. Obrigado aos meus companheiros, vocês foram fundamentais e ajudaram-me muito!", concluiu.