Hulk marcou em goleada e o Atlético Mineiro ficou muito perto da dobradinha

Triunfo por 4-0, diante do Athletico Paranaense, na primeira mão da final da Taça do Brasil

O Atlético Mineiro ficou hoje muito perto da "dobradinha", ao bater em casa o Athletico Paranaense por 4-0, na primeira mão da final da Taça do Brasil, depois do triunfo no Brasileirão.

O ex-portista Hulk, aos 24 minutos, Keno, aos 35, marcaram na primeira parte e, após o intervalo, o chileno Eduardo Vargas "bisou", com tentos aos 56 e 69.

A formação comandada por Cuca está, assim, prestes a repetir o triunfo de 2014 e juntar a Taça do Brasil ao campeonato, conquistado com 84 pontos, contra 71 do Flamengo, segundo classificado, e 66 do Palmeiras, de Abel Ferreira, terceiro.

O Athletico Paranaense começou a época sob o comando do treinador português António Oliveira, filho de Toni, ex-jogador e técnico dos "encarnados".

A segunda mão da final realiza-se na quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba.