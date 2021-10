Hulk iguala números de Ronaldinho no Atlético Mineiro

Antigo avançado do FC Porto chegou a 33 participações diretas a golos na temporada.

Aos 35 anos, Hulk vive mais um grande momento da carreira. O antigo avançado do FC Porto é um dos jogadores mais decisivos do Atlético Mineiro, no Brasil. No último fim de semana, o avançado completou 50 jogos com a camisola do Galo, o suficiente para igualar números idênticos ao de outro craque brasileiro.

Em 2013, ano que o Atlético Mineiro conquistou a Taça Libertadores, Ronaldinho Gaúcho teve 33 participações em golos (16 assistências e 17 golos). Em 2021, Hulk igualou o número ao somar mais uma assistência (a 12.ª), na vitória diante do Internacional, para o golo de Keno. Ele já marcou 21 golos este ano. Os números foram apontados pelo Globoesporte.

O Atlético Mineiro foi eliminado na semana passada na meia-final da Libertadores pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, mas lidera o campeonato brasileiro com 49 pontos - dez à frente do mesmo Palmeiras. Além disso, a equipa também está na meia-final da Taça do Brasil, onde defrontará o Fortaleza.