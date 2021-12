Hulk: "Ganhei títulos importantes no FC Porto, na China, mas este é o mais saboroso"

No regresso ao Brasil, o ex-FC Porto venceu o Brasileirão, sagrou-se melhor marcador e melhor jogador da prova, e conquistou a Taça do Brasil. Que mais poderiam pedir ao Incrível?

Com a carreira feita fora do Brasil, Hulk foi o herói do Atlético Mineiro, que há 50 anos não conquistava o título, depois de ultrapassar a desconfiança de quem pouco o conhecia. Agora, é o jogador mais elogiado no país.

Depois de anos a brilhar na Europa, foi agora campeão brasileiro, coberto de elogios, e melhor marcador da prova. Acha que o Brasil o descobriu tarde?

-No futebol não há tarde ou cedo, é como na nossa vida, como em qualquer profissão. Eu acredito que o rumo que a tua vida pode levar já está escrito. Não acho que o Brasil me tenha descoberto tarde, tudo acontece no momento certo. Saí muito cedo do meu país, por isso é normal que os brasileiros não me acompanhassem. Esse ano recebi carinho de todos, até de jornalistas de nomeada que me tiraram o chapéu; agora têm outra imagem do Hulk. O bom do futebol é isso, teres oportunidade de mostrar o teu potencial e, graças a Deus, 2021 foi espetacular para mim.