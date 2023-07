Jogador do Atlético Mineiro foi expulso no final do empate (2-2) com o América Mineiro, por protestos, tendo ficado visivelmente revoltado com a decisão do árbitro. Em declarações aos jornalistas, o ex-FC Porto garante que a equipa de arbitragem "comemorou" à frente dele. Veja os vídeos abaixo:

Leia também Vídeos "Houve um momento em que disse 'basta'. Fiz um grande jogo e a partir daí..." Silvestre Varela concedeu uma entrevista a O JOGO e recordou a passagem pelo Parma em 2014/15, cedido pelo FC Porto. O antigo internacional português contou como superou um momento psicológico menos bom a tempo de fazer furor no futebol italiano.